Groundforce. Trabalhadores recebem salário de junho em tranches

Primeira tranche - correspondente a 65% do salário - será paga na data habitual. Restantes 35% chegam até 15 de julho. Trabalhadores vão entrar em greve.





Os trabalhadores da Groundforce vão receber os salários relativos ao mês de junho em tranches. O anúncio foi feito aos funcionários pelo presidente da empresa de handling através de um comunicado. Assim, explica Alfredo Casimiro, a primeira tranche – que corresponde a 65% do valor do salário líquido – será paga na data habitual mas a segunda tranche – a que correspondem 35% – chega apenas até 15 de julho. Já o pagamento do cartão de refeição “será efetuado integralmente até ao dia 30 de junho”, lê-se na nota a que a Lusa teve acesso.

Nessa mesma nota, o empresário explica que, apesar de o tráfego aéreo já ter mostrado alguma recuperação “no mês de junho (e que se prevê continuar em julho) não gerou ainda a respetiva entrada de receitas, em virtude das condições de pagamento acordadas com a maioria dos nossos clientes”.

Motivo que leva a Groundforce a admitir perante os trabalhadores que “a empresa depara-se assim, e ainda, com constrangimentos de curto prazo na sua tesouraria que a impossibilitam de honrar atempadamente todas as suas obrigações”.

O mesmo comunicado revela também que “administradores e diretores acordaram receber apenas após todos os restantes trabalhadores terem recebido o seu salário na íntegra”.

No entanto, não é a primeira vez que esta situação acontece uma vez que já no mês anterior os trabalhadores tinham recebido o pagamento dos salários de forma faseada.

Coincidência ou não, os trabalhadores da Groundforce anunciaram uma greve parcial a partir de 12 de julho garantindo, no entanto, a prestação dos serviços mínimos.

Os sindicatos que representam os trabalhadores - Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal (STTAMP) e o Sindicato dos Trabalhadores dos Aeroportos Manutenção e Aviação (STAMA) - já entregaram, esta segunda-feira, um pré-aviso de greve na Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. A greve terá efeitos em todos os aeroportos portugueses.