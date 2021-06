Mbappé falha penálti e Suíça passa aos quartos-de-final

A Suíça venceu França por 5-4 em penáltis e qualifica-se para a próxima fase dos quartos-de-final do Euro'2020, esta segunda-feira. A seleção helvética nunca tinha chegado tão longe num Europeu.

As duas equipas mediram forças em Bucareste e disputaram o jogo até ao fim do tempo regulamentar com três golos para cada seleção. Seferovic, avançado do Benfica, abriu o marcador aos 15' e levou a equipa para o intervalo com vantagem sobre a seleção gaulesa.

Aos 55', os suíços tiveram a oportunidade de aumentar a distância no marcador com um penálti, porém Lloris defendeu o remate de Ricardo Rodriguez.

Em apenas dois minutos, Karim Benzema colocou os franceses à frente do marcador, aos 57' e 59', com dois golos que deram gasolina às duas equipas, que não se deixaram ficar por aqui.

Paul Pogba e Seferovic, bisando na partida, foram as caras dos últimos golos que levaram as duas seleções para prolongamento com três golos respetivamente.

Os 120' não bastaram para Suíça e França conseguirem qualificarem-se para a próxima fase, sendo necessário desempatar em penáltis.

No penálti decisivo, o remate de Mbappé, o avançado estrela da equipa francesa, foi travado pelas mãos do guarda-redes Yann Sommer, concretizando o sonho da seleção helvética em realidade.

Agora, Suíça vai defrontar Espanha nos quartos-de-final nesta sexta-feira, às 17h00, em São Petersburgo, Rússia.