O exemplo madeirense do BE mostra haver ainda militantes votantes neste partido que não querem ser de pura contestação, como pretenderia o seu líder madeirense anterior.





por Pedro d'Anunciação

É importante o exemplo madeirense do BE, porque mostra haver ainda militantes votantes neste partido que não querem ser de pura contestação, como pretenderia o seu líder madeirense anterior (mostrando estar mais de acordo com o que se conhece de parte do BE nacional), em vez de aceitar a maçada de governar com o possível, como parece ter defendido a sua líder madeirense vitoriosa (em contraciclo contra certa direcção nacional).

Um bom exemplo para ser analisado por todo o BE, bem como por outros partidos de pura contestação e incapazes de aceitar governar e ceder. Pelos vistos os seus militantes ainda votam com um realismo inesperado.