1840 Foi inaugurado há 181 anos o Museu Portuense, atual Soares dos Reis, instalado no palácio dos Carrancas, o mais antigo dos museus públicos nacionais.

1847 Foi assinada a Convenção do Gramido (em Valbom, Gondomar) há 174 anos, entre os comandantes das forças militares espanholas e britânicas (em Portugal, ao abrigo da Quádrupla Aliança), pondo fim à guerra civil da Patuleia (1846-47), com a vitória do Governo cartista e a derrota dos setembristas.

1922 Benito Mussolini foi nomeado há 99 anos primeiro-ministro da Itália pelo rei Vítor Emanuel III (que bem se haveria de arrepender), tendo-se mantido líder italiano quase até ao final da II Guerra (altura em que acabaria assassinado).

1926 As regalias de Chefe de Estado foram concedidas há 95 anos ao Gen. Gomes da Costa (1863-1929), líder do Golpe de 28 de Maio anterior, que impôs a Ditadura Nacional, mas que se veria afastado logo a 9 de Junho por um golpe de Carmona.

1949 A África do Sul iniciou há 72 anos, oficialmente, o apartheid, que durou até à eleição de Nelson Mandela (1918-2013), em 1994, para um único mandato de 5 anos (como ele quis).

1973 Os oficiais milicianos passaram a ser equiparados a oficiais do Quadro Permanente há 48 anos, segundo um diploma que constituiu o rastilho para o Movimento dos Capitães.

2007 Foi vendido há 14 anos primeiro Iphone da Apple, que revolucionou o mundo com a tecnologia dos smartphones. No mesmo dia em 1975 tinha sido testado por Vozniak o primeiro com putados Apple 1

2014 Os jihadistas do Estado Islâmico proclamaram há 7 anos, no seu auge de Poder (felizmente já mitigado), um califado entre o Iraque e a Síria.

2017 O Exército revelou há 4 anos desaparecimento de material de guerra de dois "paiolins" nas instalações militares de Tancos, numa situaçãomtão anedótica que nem o julgamento resolveu.

2020 O Supremo dos EUA decidiu há 1 ano, por 5-4, que as restrições ao aborto na Louisiana eram inconstitucionais, deitando por terra uma lei estadual de 2014.