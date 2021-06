Irina Shayk quis publicitar sapatos, mas fotografias em topless chamaram a atenção dos fãs por outros motivos

Irina Shayk agitou as redes sociais ao publicar várias fotografias em topless nas redes sociais. Numa praia paradisíaca, a modelo russa quis fazer publicidade a uma marca de calçado, mas em vez de centrar as atenções nos sapatos, acabou por chamar a atenção dos seguidores para a sua forma física.

Numa das imagens, partilhadas no Instagram, a modelo, de 35 anos, surge ajoelhada, com a parte de baixo de um biquíni amarelo, que faz pandã com os sapatos. Nas outras, Irina Shayk calça umas botas brancas, enquanto posa junto ao tronco de uma árvore.

Além dos muitos elogios à elegância da modelo, houve quem aproveitasse o momento para fazer referências aos rumores de que Irina estará numa relação com Kanye West, ex-marido de Kim Kardashian.

“Sortudo esse Kanye”, “Acorda Kanye”, “O Kanye é o fotógrafo?”, lê-se em alguns dos milhares de comentários às publicações.

Recorde-se que Irina Shayk, que tem uma filha com Bradley Cooper e que já namorou com Cristiano Ronaldo, foi vista com o rapper norte-americano numa viagem ao sul da França no início de junho, já depois de a imprensa noticiar que ambos estariam num relacionamento.

West tem quatro filhos do seu casamento com Kim Kardashian, de quem se divorciou este ano.