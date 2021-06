Rendas. Preço sobe 5,5% no 1.º trimestre, mas desce em Lisboa e Porto

Nem a pandemia fez desacelerar os preços das rendas no mercado nacional. Os valores subiram 5,5% nos três primeiros meses do ano face a igual período do ano passado. Se no final do ano passado, a média nacional era de 5,61 euros por metro quadrado, este valor subiu para 5,80 euros no arranque do ano. Os dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e indicam ainda que os preços não subiram em todos os concelhos do país. “Em Lisboa, Porto, e Almada observaram-se reduções das rendas, face ao período homólogo”, diz.

Entre os 24 municípios com mais de 100 mil habitantes, o INE destacou Lisboa (-9,2%), Porto (-6,7%), e Almada (-1,1%) como os municípios das áreas metropolitanas que apresentaram uma diminuição da renda mediana. Fora destas áreas é ainda de salientar Braga que registou uma diminuição homóloga das rendas (-3,6%).

Ainda assim, faz notar o INE que, tal como no trimestre anterior, todos os municípios das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, com exceção de Santa Maria da Feira e Gondomar, registaram rendas medianas com níveis superiores à nacional, mas variações homólogas diferenciadas.

Em sentido inverso, dentro deste conjunto, apenas quatro registaram variações homólogas positivas da renda mediana e superiores à variação nacional: Gondomar (+12%), Guimarães (+9,8%), Loures (+7,6%) e Santa Maria da Feira (+8,3%). Tendo por referência ao número de novos contratos de arrendamento, verificou-se um aumento face ao mesmo mês de 2020, em Barcelos (+13,4%), Vila Nova de Famalicão (+8,3%), Almada (+4,5%), Porto (+3,4%), Lisboa (+3,1%) e Braga (+2%).

Valores

Mas vamos a números. Os municípios de Lisboa registaram 10,99 euros por metro quadrado, enquanto esse valor desce para 8,30 euros no Porto. Em Oeiras os valores fixam-se nos 9,62 euros por metro quadrado, em Odivelas 8,07 euros por metro quadrado e Almada 8,29 euros por metro quadrado, destacando-se “com valores de novos contratos de arrendamento mais elevados e com diminuição nos valores de rendas”.

Em sentido inverso, com aumento dos valores de rendas, destaca-se Cascais (10,49 euros por metro quadrados. Já a Amadora registou uma taxa nula. Além dos municípios das áreas metropolitanas, apenas Funchal (6,69 euros por metro quadrado) e Coimbra (5,96 euros por metro quadrado) apresentaram rendas medianas superiores à nacional, tendo, porém, a cidade do Funchal, registado uma redução homóloga do seu valor (-1%), segundo os dados divulgados esta terça-feira.