Irmã de Britney Spears quebra silêncio e apoia publicamente a cantora

Jamie Lynn Spears falou pela primeira vez sobre a tutela da irmã, Britney Spears, através do seu Instagram pessoal. A atriz diz estar orgulhosa da sua irmã mais velha por esta se ter manifestado na audiência realizada na semana passada, na qual a cantora pediu o fim da tutela "abusiva" do seu pai, Jamie Spears, ordenada pelo tribunal, há mais de 10 anos.

"Agora que ela falou, sinto que também posso falar. É muito claro que desde que nasci sempre amei e apoiei a minha irmã. Ela é minha irmã mais velha antes de tudo isto", começou por afirmar, explicando que apoia as decisões de Britney, sejam elas ter meia dúzia de filhos ou "dominar o mundo como fez tantas vezes".

"Eu não tenho nada a ganhar ou perder, esta situação não me afeta de forma alguma porque eu sou apenas a irmã que está preocupada com a sua felicidade", reforça, sublinhando que nunca dependeu financeiramente da “princesa do pop”, uma vez que trabalha como atriz desde os nove anos.

Jamie revela ainda que fez uma escolha “muito consciente” de apenas participar na vida da artista, como irmã, em resposta às milhares de críticas de que tem sido vítima por não ter falado antes de toda esta polémica. "Talvez não tenha apoiado a minha irmã como o público gostaria (com hashtags nas redes sociais), mas apoio-a muito antes de existirem hashtags", adiantou.

Por fim, Jamie Lynn Spears fez questão de se distanciar das decisões tomadas pelo pai. "Eu não sou a minha família, sou a minha própria pessoa. Estou a falar por mim. Estou tão orgulhosa dela por ter usado a sua voz. Estou tão orgulhosa dela ter pedido um novo terapeuta como eu a aconselhei há muitos anos, não numa plataforma pública, mas numa conversa pessoal entre duas irmãs", contou.

"Eu apoio a minha irmã, amo a minha irmã e sempre a amarei enquanto ela estiver feliz", rematou.