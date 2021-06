GNR acaba com mais uma festa ilegal em Albufeira

Festa decorria na via pública.





A GNR terminou uma festa que decorria na via pública, em Albufeira, no passado dia 27 de junho, domingo.

Em comunicado, esta terça-feira, a força de segurança explica que, no decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares verificaram que estava a decorrer uma festa na via pública, com a presença de 19 pessoas.

“No seguimento da ação, foi dada ordem para terminar a festa, tendo sido apreendidos diversos artigos, nomeadamente: Uma mesa de mistura de som, uma coluna, um computador portátil e uns auscultadores”, lê-se.

A GNR identificou todos os presentes na festa, tendo sido elaborado um auto de notícia por propagação de doença, sendo os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Albufeira.

“A ação contou com o reforço do Grupo de Intervenção e Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção”, indica a GNR.

Recorde-se que, já no sábado, também em Albufeira, a GNR já tinha terminado com uma festa ilegal com mais de 40 pessoas numa moradia.