Whoopi Goldberg tem de usar andarilho e revela porquê

Whoopi Goldberg revelou que, atualmente, usa um andarilho devido às dores intensas que tem sentido nas pernas. A atriz, de 65 anos, abordou os seus problemas de saúde no programa The View, do qual é uma das apresentadoras, depois de estar ausente do formato uma semana.

“Sim, sou eu, estou de volta”, começou por dizer, explicando depois que o uso do andarilho se deve ao facto de sofrer de dor ciática.

“Estive fora porque estava a lidar com algo chamado de ciática, basicamente uma hérnia de disco que pressiona o nervo ciático, o que causa muita dor na perna. Ter isto [dor] é mais ou menos como ter um mau namorado que volta de vez em quando para chatear”, brincou.

“Então lá estava eu, a tentar mexer a perna, algo impossível de ser feito, o que é realmente horrível, mas estou muito feliz por estar de volta”, disse Goldberg, mostrando depois o andarilho.

“Estou com um andarilho o que me deixa assustada, nunca achei que iria precisar. E sabem que mais? Sobre a minha relação com o andarilho? Ele é meu novo melhor amigo. Estou a deslizar com ele”, acrescentou.

A atriz ainda sugeriu que alguns dos seus problemas seriam causados pela sua saúde mental, ao dizer que deveria ter mais cuidado com os seus níveis de stress. Depois de uma das suas colegas de apresentação dizer que Goldberg estava com bom ar, a atriz atirou: “Bem, o que é que eu poderia ter feito deitada no meu quarto de hospital? Tornei-me esta senhora velha, é algo muito estranho”.