Já foram entregues quatro listas para as eleições à liderança do Montepio

Eleições vão realizar-se no final deste ano, o prazo de entrega das listas termina hoje





Foram entregues quatro listas para a liderança da Associação Mutualista Montepio, uma que aposta na continuidade da atual administração, liderada por Virgílio Lima, e outras três de oposição.

A lista atual de continuidade da liderança do banco conta com nomes como Virgílio Lima, Idália Serrão, João Carvalho das Neves, Rui Heitor, Fernando Amaro, Alípio Dias e Luís Patrão.

Depois do fracasso das negociações para a constituição de uma lista única de oposição à atual liderança da associação mutualista de Virgílio Lima surgiram mais três listas.

Uma delas já tinha sido avançada pelo i e é composta por Eugénio Rosa que vai contar com Ana Drago, António Couto Lopes, Catarina Homem, Luís Costa e Tiago Mota Saraiva. Ao que o i apurou, esta lista não identifica cargos, mas foi garantido que cada um dos nomes terá pelouros.

A terceira lista já era esperada e é composta por quadros internos do banco, dos nomes propostos para membros Executivos conta João Vicente Ribeiro, para presidente, Maria Eduarda Osório, Nuno Paramés, Pedro Gouveia Alves e Pedro Líbano Monteiro. Como membros não executivos surgem: Paula Guimarães e Fernanda Freitas. Para o Conselho Fiscal, a proposta recai em Paulo Gil André, Tereza Fiuza e António Coutinho.

Por fim, a quarta lista, apoiada por Ribeiro Mendes - que concorreu nas últimas eleições contra Tomás Correia - conta com Pedro Corte Real (presidente), Miguel Coelho, Mário Valadas, Nazaré Ribeiro, Nuno Rolo, Marcelo Gama e Ana Nogueira.

Sublinhe-se que as eleições deverão realizar-se no fim deste ano e há pelo menos uma novidade em relação às votações anteriores: o conselho de administração perdeu a exclusividade da lista A e as letras passam agora a ser atribuídas às listas que se candidatarem aos órgãos sociais por sorteio.