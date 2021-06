"Vemo-nos na praia!", brinca selecionador húngaro com Neuer, Ronaldo e Mbappé

A Hungria não conseguiu vencer no chamado grupo da morte do Euro’2020, porém os três principais candidatos à vitória ficaram inesperadamente pelo caminho, logo nos oitavos-de-final da prova.





Quem ri por último, ri melhor. E esta última gargalhada pertence ao selecionador da Hungria, que depois de ver a sua equipa eliminada na fase de grupos por Portugal, França e Alemanha, convidou as três seleções que partiram do Euro’2020 a ir para a... praia.

Marco Rossi publicou, esta quarta-feira, no Instagram um cartoon, no qual se vê o selecionador num cenário paradisíaco com o guarda-redes alemão Neuer, o avançado francês Mbappé e Cristiano Ronaldo, todos acompanhados com malas de viagem. Na descrição, Marco Rossi diz em três línguas distintas: "Vemo-nos na praia!".

