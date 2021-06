Uma História enevoada do Portugal Romano

por Roberto Knight Cavaleiro

Parte 2 - Consolidação

Após seu triunfo de 137 aC, o cônsul Decius Junius Brutus foi confrontado com a tarefa formidável de governar todo o litoral atlântico da Hispânia Ulterior, que se estendia por 400 km do Oceano até a fronteira da Hispania Citerior. O território a sul do rio Tejo era relativamente pacífico, sendo povoado em grande parte pelas tribos Conii e Celtici que aceitaram a ocupação e deram contribuições de milícias e homenagem à causa romana. Mas a nordeste do vale do Tejo, a província era de domínio do povo lusitano ferozmente independente, que defendia vigorosamente as suas terras selvagens e muitas vezes inacessíveis.

Embora as tropas de Brutus fossem lideradas por oficiais romanos, elas haviam sido recrutadas em grande parte de nações conquistadas e incluíam mercenários que estavam lá para saquear, e não para glória. O seu número era insuficiente para policiar uma área tão vasta que carecia de estradas e pontes para facilitar as manobras. O melhor que Brutus podia fazer era construir fortes em pontos estratégicos, cada um dos quais podendo ser guarnecido por coortes suficientes para controlar as vizinhanças imediatas. Uma delas, Brutobriga, era grande o suficiente para cunhar as suas próprias moedas a partir do ano 133; outro estava localizado perto de Scalabis (Santarém). Como capital administrativa escolheu o pequeno porto de Olissipo (atual Lisboa), que foi ampliado para incluir confortos romanos “civilizados” dentro das suas paredes.

Nos anos seguintes, Brutus e os seus sucessores tiveram que combater não apenas insurreições tribais e deserções entre as tropas auxiliares, mas também um apoio político vacilante de Roma, onde facões patrícios rivais no Senado causaram agitação civil que esgotou os recursos do Estado. A única política que unia essas famílias em disputa era o desejo de receber os despojos da conquista sem financiar o custo das forças expedicionárias necessárias para obtê-los. Durante cinquenta anos, nada menos que doze pretores foram nomeados e demitidos, mas os seus esforços para governar e desenvolver a sua "colónia" foram frustradas devido ao esgotamento das forças militares e à transformação dos Lusitanos de uma horda de guerreiros tribais desorganizados num exército cujo as táticas foram modeladas nas dos seus opressores. Na verdade, a maioria das escaramuças (nunca houve uma batalha em grande escala) foi vencida pelos Lusitanos por pura força numérica, incluindo as suas mulheres que voluntariamente vestiram armaduras para manter posições defensivas e, com a espada na mão, também se juntaram à infantaria no ataque.

Por volta de 100 aC, o conflito interno em Roma transformou-se numa guerra civil conduzida por várias famílias aristocráticas, das quais os ditadores Sulla e Marius foram os principais antagonistas. A luta pelo poder oscilou entre eles, mas no ano 88 Sulla ganhou a vantagem e Marius foi forçado a refugiar-se no exterior. Entre os seus tenentes estava Quintus Sertorius, um distinto soldado e senador romano, que organizou uma resistência a Sulla, mas acabou sendo forçado a recuar com várias legiões leais para a Hispânia, onde a fação mariana dominava. Ele nomeou-se governador de ambas as províncias e tornou-se popular entre os chefes tribais, reduzindo impostos e restaurando as suas proezas políticas. Mas Sulla enviou um exército de Roma que derrotou Sertório e o forçou a fugir para a Mauritânia no ano 83. No entanto, três anos depois, os lusitanos enviaram uma delegação a Sertório pedindo-lhe que trouxesse as suas tropas e assumisse a posição de general no seu exército, que então estava em sério conflito com os militares de Sulla. Por uma série de ousados ​​ataques de guerrilha, reminiscentes de Viriato, e uma feroz batalha travada no rio Baetis, Sertório ganhou território, consolidou seu poder e em 77 aC conseguiu assumir o controlo de toda a Hispânia Ulterior.

Segundo todos os relatos, Sertório foi um líder notável que, por pura força de caráter, ganhou grande popularidade entre todos os que serviram à sua causa. O seu treino militar superior, julgamento astuto e humanidade no tratamento dos seus oponentes trouxeram muito sucesso. Na batalha, ele estava sempre acompanhado por uma corça que havia domesticado e que afirmava ter sido um presente da deusa Diana que, através da besta, o orientou sobre como derrotar os seus inimigos. Mas, como Viriato, no final ele sucumbiu à traição de aliados de confiança que o assassinaram e ao seu guarda-costas lusitano por esfaqueamento. A sua história serve para mostrar como eram complicados aqueles tempos em que os romanos lutavam contra os romanos auxiliados por guerreiros tribais e mercenários que mudavam de lado em resposta às perspetivas de recompensa.

Parte TRÊS . Pompeu Magno, Júlio César e o poderoso imperador Augusto