Tribunal nega pedido de Britney Spears para acabar com tutela "abusiva" do pai

Um juiz negou o pedido de Britney Spears para pôr fim à tutela do pai, segundo um documento do processo judicial, divulgado esta quarta-feira.

Recorde-se que o advogado da cantora, Samuel Ingham, deu entrada no tribunal, em Los Angeles, com um pedido de destituição de Jamie Spears do cargo de administrador do património multimilionário da cantora.

O pedido foi agora negado, apenas uma semana após o testemunho emocionado de Britney Spears, no qual a cantoria apelou ao fim de uma "tutela abusiva” do pai, de quem disse que tinha medo e que este controlava a sua vida desde 2008.

Britney Spears acusou o pai de a impedir de trabalhar e de não querer que usasse contracetivos, para que tivesse mais filhos.

O caso é um dos tópicos mais comentados das redes sociais e já levou à criação do movimento #freebritney.