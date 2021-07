Cristina Ferreira comete nova gaffe em direto: "Como é que se chama este programa?"

Cristina Ferreira voltou a protagonizar um momento insólito durante a emissão em direto, na terça-feira, do seu programa 'Cristina ComVida', na TVI.

A apresentadora teve uma ‘branca’, esta terça-feira, e esqueceu-se de como se chamava o formato, que tem aliás o seu nome.

Em conversa com o humorista Eduardo Madeira, que encarnava o papel de Dona Adelaide, Cristina Ferreira perguntou: "Como é que se chama este programa?".

O lapso da apresentadora gerou varias gargalhadas, incluindo da própria. "É que eu já tive tanta Cristina em tanta coisa que eu já não sei (risos). Não aguento".

“É o 'Cristina ComVida'", respondeu Dona Adelaide. "Tem muita graça, não tem? É uma aterragem com turbulência. Juro pela minha saúde que não me lembrava já do nome. 'Cristina ComVida', que é como quem diz é 'Dia da Cristina' e é o 'Programa da Cristina'", brincou.

"Peço imensa desculpa, mas eu hoje comecei muito cedo e estou a acabar muito tarde. Eu é que precisava de ir para a praia”, acrescentou.

O momento ocorreu na terça-feira mas continua a ser muito comentado nas redes sociais, com múltiplos elogios à boa-disposição da diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, que também fez uma publicação súbtil no Instagram sobre o que tinha acontecido.