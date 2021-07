Banco Montepio encaixa 67 milhões com venda de 19% na Almina Holding

No âmbito da sua “estratégia contínua de redução de ativos não estratégicos e constitui uma das medidas de aumento dos rácios de capital conforme previsto no plano de financiamento e capital”.





O Banco Montepio vendeu por 67 milhões de euros, os 19% do capital que detinha na empresa mineira portuguesa Almina Holding, no âmbito da sua “estratégia contínua de redução de ativos não estratégicos e constitui uma das medidas de aumento dos rácios de capital conforme previsto no plano de financiamento e capital”.

A Almina é uma empresa mineira de capitais portugueses cujo objeto social é a extração e valorização de pirites, sulfuretos e de outros minérios, comercialização, transporte dos produtos e derivados e a investigação, aquisição e desenvolvimento de processo e métodos tecnológicos nas suas atividades mineiras.