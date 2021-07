Economia

1 de julho 2021

Dívida pública sobe para 274,8 mil milhões de euros

Para este aumento “contribuiu o acréscimo de empréstimos, por via, essencialmente, do recebimento da segunda tranche do empréstimo da Comissão Europeia (2,4 mil milhões de euros) ao abrigo do instrumento europeu SURE”.