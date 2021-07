Praia da Zambujeira do Mar interdita a banhos devido à presença de E.Coli

Os banhos estão interditos na praia da Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira, depois de ter sido detetada a presença da bactéria coliforme Escherichia coli (E.coli) na água.

De acordo com o comandante da Capitania do Porto de Sines, Rui Filipe, citado pela agência Lusa, por volta das 16h00 de quarta-feira, “em contacto com a associação de nadadores-salvadores”, foi dada ordem para hastear a bandeira vermelha “para interditar os banhos naquela praia”.

A decisão surgiu depois de a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) comunicar à Capitania do Porto de Sines que foi detetada a bactéria E.coli na água, nas análises de ontem.

“Os nadadores-salvadores pediram, de imediato, aos banhistas para saírem da água e a recomendação mantém-se”, explicou, sublinhando que os banhistas “podem permanecer no areal, mas os banhos estão totalmente desaconselhados” até que as restrições sejam levantadas.

“Os nadadores-salvadores que estão presentes na praia vão efetuando as recomendações e informando os banhistas sobre a situação”, acrescentou.

Segundo Rui Filipe, desconhece-se ainda “a origem” da contaminação.