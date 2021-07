Portugal é o país da UE que vacinou mais doses diárias nos últimos sete dias

Na última semana, Portugal foi o país da União Europeia (UE) que administrou, em média, mais doses diárias da vacina contra a covid-19 por 100 habitantes, confirma o site estatístico Our World in Data, esta quinta-feira.

De acordo com o indicador, Portugal apresenta um valor de 1,38, liderando a tabela. Em segundo lugar, está a Espanha com 1,12 e em terceiro o Luxemburgo com 1,04.

Estes valores distanciam-se da média da UE, que está agora nos 0,70, segundo indica a organização britânica sem fins lucrativos.

Quanto à percentagem de pessoas com o esquema vacinal completo, as estatísticas colocam Portugal no sexto lugar, atrás de Malta, Bélgica, Finlândia, Países Baixos e Dinamarca, tendo 35,1% da população com a vacinação concluída e 22% com pelo menos uma dose da vacina.

De recordar que o autoagendamento da vacina para maiores de 30 anos ficou disponível esta quinta-feira.