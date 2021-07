Etiqueta na Colocação da Mesa

Toalha

A colocação da toalha na mesa obedece a um critério, que se remete aos vincos que uma toalha deve apresentar: são 3 os vincos convencionados:

a) Vinco Principal ou Central – que fica ao meio (centro) da mesa, e indica o lugar onde se senta o anfitrião.

b) Vinco Macho - que fica à direita do anfitrião;

c) Vinco Fêmea – que fica à esquerda do anfitrião

Pratos

Considerando-se os pratos, há que perceber se o serviço de louça é clássico ou moderno. Ainda assim, continua a dar-se preferência a um serviço de louça clássico. Por norma, este é composto por 4 tipos de pratos:

– Pratos de entrada;

– Pratos de sopa (pratos fundos);

– Pratos de peixe e a carne, que designam os pratos principais (pratos planos/ladeiros de dimensão grande);

– Pratos de sobremesa: doce, fruta ou queijo (pratos planos/ladeiros de dimensão pequena)

Talhares

Respeita-se a ordem correta segundo a qual os talheres são utilizados, pela ordem do serviço das iguarias, pelo que se começa de fora para dentro, isto é, dos talheres que se encontram mais longe do prato para os que se encontram mais próximos. Assim, os primeiros talheres a serem utilizados são aqueles que ficam mais afastados do prato – consequentemente, os últimos talheres a serem utilizados são os que ficam mais próximos do prato.

Copos

A disposição dos copos à mesa obedece a regras. Seguindo o princípio da esquerda para a direita, e alinhados para a direita. Vejamos então:

– Copo água;

– Copo vinho branco/rosé;

– Copo vinho tinto