Sociedade

2 de julho 2021

O que muda, onde muda e as medidas de apoio prolongadas até agosto

O Governo decidiu apertar as medidas para tentar controlar a pandemia. A circulação na via pública a partir das 23 horas, meia hora depois do limite de funcionamento de algumas atividades, passa a estar limitada nos concelhos de risco muito elevado e elevado. Conheça esta e outras novas restrições.