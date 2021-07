Homem morreu após colisão na A6 em Montemor-o-Novo

Um homem morreu, esta sexta-feira, na sequência de uma colisão entre duas viaturas de mercadorias, uma ligeira e outra pesada, que ocorreu na A6, no concelho de Montemor-o-Novo (Évora), segundo a Proteção Civil.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora adiantou à agência Lusa que a vítima mortal do acidente era o condutor do veículo ligeiro de mercadorias.

"A viatura incendiou-se, a seguir à colisão, com a vítima no interior", disse a mesma fonte do CDOS, sublinhando que o fogo foi, entretanto, extinto.

Para o local, foram mobilizados 15 operacionais, apoiados por sete veículos, incluindo meios dos bombeiros, GNR e Brisa.