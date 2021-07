OMS recomenda testes a alunos para evitar encerramento das escolas em nova vaga

"Não podemos permitir mais que a pandemia prive as crianças da sua educação e do seu desenvolvimento", afirma Hans Kluge.





A Organização Mundial de Saúde recomendou, esta sexta-feira, que sejam realizados testes PCR ou antigénio nas escolas, para evitar novo recurso à educação à distância.

"Os meses de verão representam uma oportunidade de ouro para os governos adotarem medidas que contribuam para fazer baixar as taxas de infeção e evitar o fecho das escolas", defendeu o diretor da instituição para a Europa, Hans Kluge.

"Não podemos permitir mais que a pandemia prive as crianças da sua educação e do seu desenvolvimento", acrescentou o responsável, num comunicado, conjunto com a UNESCO e a UNICEF, sublinhando que o fecho das escolas tem "um efeito nefasto na educação e no bem-estar social e mental das crianças e dos jovens".