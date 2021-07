Festival Sudoeste adiado para 2022

O Festival MEO Sudoeste foi adiado para 2022 e regressa de 2 a 6 agosto de 2022, na Zambujeira do Mar, segundo uma publicação no Instagram.

“Querida Tribo, Temos muitas saudades. Da Zambujeira do Mar, do campismo, da praia, do canal, e principalmente dos vossos sorrisos e do som dos vossos aplausos nos concertos… Há um ano nunca imaginaríamos que teríamos de dar novamente esta notícia, mas ainda não poderá ser em 2021 que a Tribo se volta a reunir”, refere o texto publicado na página do Instagram do MEO Sudoeste.

"Esta é uma decisão extraordinariamente difícil. Trabalhámos ao longo dos últimos meses, com as Autoridades de Saúde e os representantes do setor, em medidas que pudessem permitir o regresso dos festivais de verão em segurança", lê-se ainda.