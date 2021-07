Homem auxiliado durante caminhada na praia de Ofir com suspeitas de enfarte

Um homem, com cerca de 50 anos, com suspeitas de enfarte, foi auxiliado, na manhã desta quinta-feira, por elementos do projeto ‘SeaWatch’. O homem sentiu-se mal enquanto caminhava num passadiço da Restinga, a norte da praia de Ofir, em Esposende.

Em comunicado, esta sexta-feira, a Autoridade Marítima Nacional (AMN), explica que os elementos do projeto ‘SeaWatch’, que reforçam a vigilância nas praias, “encontravam-se a realizar uma ação de patrulhamento quando foram contactados pelos Bombeiros Voluntários de Fão a informar que um homem se tinha sentido mal enquanto caminhava, tendo-se deslocado de imediato para o local, juntamente com os bombeiros”.

No local onde se encontrava a vítima, “um familiar informou que a mesma tinha tido duas convulsões”. Os elementos do ‘SeaWatch’ prestaram os primeiros socorros ao homem, em colaboração com os Bombeiros Voluntários de Fão.

A vítima foi depois transportada pelos elementos do Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM da Póvoa de Varzim para uma unidade hospitalar.