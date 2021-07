Luís Filipe Menezes: "O Chega não é um partido fascista e o dr. Ventura não é o diabo"

Luís Filipe Menezes prepara-se para lançar um livro sobre os líderes do PSD. O ex-presidente do partido admite que Rui Rio pode sair a seguir às autárquicas e defende que o PSD precisa de ‘uma clarificação ideológica’.





A direita portuguesa reuniu-se recentemente no congresso do MEL. Faz sentido este tipo de iniciativas para tentar encontrar pontes à direita contra a chamada geringonça?

Não faz nenhum sentido a participação do PSD nessa missa de um projeto falido. Mesmo com a sua brutal queda eleitoral, o PSD é um partido com intenções de voto acima de 20%, continuando a ser a única alternativa ao PS como partido maioritário. Ao colocar-se formalmente num plano de igualdade com partidos que hoje valem menos de 5%, como a Iniciativa Liberal e o CDS, está a minimizar ainda mais a sua atual dimensão. Ao juntar o Chega no mesmo lote está a dar-lhe o estatuto que só beneficia o seu circunstancial crescimento. A segunda razão tem a ver com a auto aceitação de uma qualificação, que a esquerda socialista e comunista passou, inteligentemente, a matraquear em tempo de troika, ao etiquetar o PSD como sendo o ‘líder’ da direita.

Não é o líder da direita?

Muitos dentro do PSD estão confortáveis com esse autorretrato, que é historicamente mentiroso, e nada tem a ver com a realidade de grande frente ideológica e programática que foi sempre a grande força mobilizadora de um eleitorado alargado. Essa qualificação só anatomiza o seu potencial eleitoral.

O encontro reuniu várias figuras de centro-direita e direita, nomeadamente Rui Rio e André Ventura. O Chega continua a aparecer com bons resultados nas sondagens. O crescimento deste partido, numa altura em que o CDS está a perder visibilidade, pode ser um problema para o PSD?

O Chega é um partido nacionalista/populista, como outros que existem por essa Europa fora, alguns até com honras de serem partidos de poder, como acontece em alguns países do Leste da Europa. Não é um partido fascista e o dr. Ventura não é o diabo. O Chega é o Bloco de Esquerda da direita, um partido de causas circunstanciais, como outros que na Europa cresceram na esteira da desilusão do projeto europeu. O Bloco cresceu ao somar os diferentes grupelhos de extrema-esquerda e aproveitou bem o ‘envelhecimento’ comunista e os efeitos devastadores da austeridade. Agora que, por necessidade de apoio parlamentar, o PS lhes permitiu impor praticamente todas as suas bandeiras, é que vai começar o seu calvário.

Em que aspeto?

O seu futuro será ir minguando lentamente ou, em alternativa, mudar radicalmente, abraçando propostas realistas de governação. O que não acredito que aconteça. O Chega cresceu também na onda da desilusão pós troika, em que o PSD e o CDS não souberam mudar de agulha para um discurso inovador virado para o futuro.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.