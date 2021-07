Carlos Moedas: "Não tenho dúvidas que vou ser presidente da Câmara de Lisboa" | VÍDEO

por Ana Maria Simões

Carlos Moedas conta com Isabel Galriça Neto para dizer aos lisboetas que se preocupa mais com eles e menos com Fernando Medina. Não vai ser fácil. O russiagate não lhe permite e teria de mudar de discurso, o tal de «insulto e ataque pessoal», como diz Medina, mas que Moedas diz está muito bem, que não pode ser outro. Assume que é reativo, convicto e apaixonado, que é coisa que lhe vem de dentro.

A coligação eleitoral ‘Novos Tempos’ – PSD, CDS, PPM, MPT e Aliança – entrou em campanha para a Câmara Municipal de Lisboa (CML) faz tempo e para libertar a capital de um «PS que depende da extrema-esquerda que odeia a todos». Entretanto, as sondagens revelam que talvez não seja coisa que se faça de ontem para hoje ou de hoje até dia 26 de setembro. Mas a convicção de Carlos Moedas é inabalável. Só admite a possibilidade de ganhar. E no jogo político nem sequer assume outra partida, mesmo quando a disputa pela liderança do PSD parece ser o campeonato que se segue.

Carlos Manuel Félix Moedas nasceu em Beja a 10 de agosto de 1970, é engenheiro e economista. Entra na política aos 40 anos como secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro do XIX Governo Constitucional, Pedro Passos Coelho. Era alguém desconhecido que deu razoavelmente que falar. Em 2014 vai para a Comissão Europeia e pouco tempo depois Jean-Claude Juncker passa-lhe a tarefa de comissário europeu para a Inovação, Ciência e Educação. Nessa qualidade veio a coabitar quase harmoniosamente com um governo do Partido Socialista em Portugal e o seu trabalho no European Research Coucil (ERC) foi notório e reconhecido, e com a gestão de um orçamento de 77 mil milhões de euros. De regresso a Portugal vai para o lugar que todos querem antes de morrer, administrador da Fundação Calouste de Gulbenkian (FCG). Agora, aos 50 anos, sabemos onde está, numa aventura que tem algo de quixotesca, conquistar a CML a Fernando Medina e ao PS. Carlos Moedas é um alentejano irrequieto.

Escolheu fazer esta entrevista aqui, no Parque dos Moinhos de Santana, no Restelo, não foi por acaso, quer explicar-nos esta escolha?

Primeiro, porque gosto muito deste lugar, é um sítio incrível, que todos deviam conhecer, mas também porque há aqui uma situação muito séria e reveladora do que tem sido a governação da cidade de Fernando Medina: que é o não ouvir as pessoas. As famosas Torres do Restelo, um projeto de habitação acessível e que está agora a ser finalmente discutido, quase a três meses das eleições. Nunca foi falado com ninguém, e, de repente, as pessoas dão-se conta que estava a ser desenvolvido um projeto que iria trazer 2 mil pessoas para o Restelo, para uma zona de densidade populacional já bastante elevada. Temos, por um lado, alterações num lugar onde as pessoas não foram ouvidas, e, por outro lado, algo extraordinário, que é alguém que diz que pensa na cidade de proximidade não pensa numa cidade de proximidade. Aquilo que precisa esta parte de Restelo é de equipamentos e serviços para lhe dar um feeling de bairro, um sentimento de bairro. Trazer um projeto desta dimensão para aqui é um erro para a cidade e mostra exatamente aquilo que Fernando Medina não faz.

Digamos que o seu papel na contestação a este projeto esteve muito facilitado, desde logo porque estava demasiado ligado a Manuel Salgado, o que não era boa ideia, a zona conta com uma associação de moradores, Os Vizinhos de Belém, muito interventiva e reivindicativa, dentro da CML, o BE também se opunha firmemente, mas estão em causa mais de 400 casas para incluir no Programa de Renda Acessível...

...elas são muito importantes. A renda acessível é muito importante, mas tem de ser pensada onde vai ser feita. Como vamos pôr duas mil famílias nos mais de 600 fogos que estavam previstos num sítio onde não há Metro e onde os autocarros não passam como deviam? Mesmo que agora já se diga que um dia haverá Metro e que vão pôr mais autocarros, são promessas ocas. Uma cidade deve ter densidade nos lugares onde tem transportes, o que não é o caso do Alto do Restelo.

Perdemos por agora, numa parceria entre a Câmara e entidades privadas, um número razoável de casas de Renda Acessível, mas temos que criar alternativas, porque Lisboa precisa destas casas. O que teria feito de diferente?

A proposta que fiz para esta zona é uma proposta muito diferente, que passa pela construção de um corredor verde que iria daqui, desde o Alto do Restelo, até ao lugar onde está a ser implantado o projeto e depois até Monsanto, e teria habitação social, mas com muito menos andares, com menos densidade e menos metros quadrados, o que daria uma zona verde mais ampla e com mais equipamento para as pessoas. O problema em Lisboa não é a falta de terrenos, há muitas zonas em que se pode construir, e também por isso não se pode acumular tudo no mesmo sítio. Esta é a primeira estratégia que considero errada. A outra é que o modelo de renda acessível que está feito é um modelo muito difícil. Está a pedir-se aos promotores privados para terem menor rendimento, e os promotores preferem fazer menos casas para renda acessível. E o que é que tem acontecido? Dos seis mil fogos de renda acessível que Fernando Medina prometeu só entregou 300. Este modelo não funciona. Daí que propunha um modelo diferente, deve lembrar-se como eu me lembro da chamada EPUL (Empresa Pública de Urbanização de Lisboa), que tinha aqueles projetos da EPUL/Jovem em que a Câmara Municipal era o promotor imobiliário. A Câmara tem muitos terrenos, como tem também muitos edifícios devolutos – já pedi várias vezes para me fornecerem essa lista e são incapazes de o fazer, parece que estão a fazer a lista há anos –, mas, e para além dos terrenos e dos edifícios, não há vontade. Quando queremos habitação acessível, feita em terrenos comprados por construtores privados, os preços são sempre mais altos.

É sempre simpático falar de projetos, mas por vezes esbarra-se em alguns obstáculos, recentemente Fernando Medina esbarrou no Tribunal de Contas...

...esbarrou no Tribunal de Contas exatamente porque o modelo que estava a fazer com o público e o privado não foi aceite. Um dos modelos em que tenciono apostar é num modelo em que a câmara, ela própria, sozinha, é o promotor imobiliário.

Tem vindo a dizer que a câmara não ouve as pessoas, mas o caso da Alta do Restelo é um daqueles casos em que, justamente, a câmara ouviu as pessoas.

Mas ouvir as pessoas é no princípio, e essa é que a diferença. Uma coisa é fingir que ouvimos as pessoas, e isso pode fazer-se no fim dos projetos, tudo pronto, chegamos e dizermos às pessoas: ‘Vamos fazer uma consulta pública’. O que se passa aqui é vergonhoso, porque foi exatamente isso que fizeram neste caso, e na consulta pública houve muitas perguntas sem resposta. É antes que se ouvem as pessoas.

