Popular encontra munições de grande calibre em zona rochosa na praia do Magoito

A Polícia Marítima de Cascais recolheu, na tarde desta quinta-feira, um conjunto de 26 munições de grande calibre que se encontravam numa zona rochosa da praia do Magoito, em Sintra.

Em comunicado, esta sexta-feira, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) revela que o alerta foi dado por um popular, que deu “conta da presença de um conjunto de munições na praia”.

“Na praia, os elementos da Polícia Marítima procederam à recolha de 26 munições de grande calibre, constatando que as munições estariam aparentemente intactas e com alguns sinais de oxidação, sendo que uma delas se encontrava apenas com o cartuxo”, informa a mesma nota.

As munições foram posteriormente entregues à PSP para destruição.

A Polícia Marítima de Cascais tomou conta da ocorrência