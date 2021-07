Portugal volta a registar mais de 2.500 novos casos de covid-19 num só dia

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 2.605 novos casos de covid-19 e quatro vítimas mortais associadas à doença. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado, o país soma agora um total acumulado de 887.047 infetados desde o início da pandemia, dos quais 17.112 não resistiram.

O número de casos hoje registado é o mais elevado desde 13 de fevereiro, dia em que tinham sido notificados 2.856 novos infetados. Este é também o quarto dia consecutivo em que o país regista mais de 2.000 casos em 24 horas.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 1.362 casos dos 2.605 diagnosticados em todo o país. No Norte foram diagnosticados 557 novos contágios casos, segue-se o Algarve com 299, o Centro com 273 e o Alentejo com 78. No arquipélago dos Açores há 29 novas infeções e no da Madeira mais sete.

Três dos quatro óbitos registados nas últimas 24 horas ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e um no Norte.

O número de internamentos também voltou a registar uma subida e há agora 543 doentes com covid-19 nos hospitais portugueses, mais 11 do que ontem – número que não era tão elevado desde o final de março. Os doentes em Cuidados Intensivos são agora 122, mais quatro face ao último balanço. É preciso recuar a 9 de abril, quando estavam 128 pessoas em cuidados intensivos, para encontrar um número superior ao de hoje.

Por outro lado, mais 1.718 pessoas venceram a doença, elevando o número de recuperados para 833.197.

Há agora 36.738 casos ativos, mais 883 do que ontem, e as autoridades de saúde têm agora 56.774 contactos em vigilância.

Os dados da matriz de risco permanecem inalterados, uma vez que são atualizados à segunda, quarta e sexta-feira.

Na última atualização, feita ontem, a taxa de incidência era de 189,4 casos de infeção por 100 mil habitantes a nível nacional e no território continental de 194,2. O índice de transmissibilidade, o R(t), era de 1,16 a nível nacional e 1,17 no continente. Indicadores que colocam Portugal no vermelho carregado da matriz de risco.