Paulo Vizeu Pinheiro indigitado novo secretário-geral do Sistema de Segurança Interna

Paulo Vizeu Pinheiro, embaixador de Portugal na Rússia, foi indigitado, pelo primeiro-ministro, como o novo secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI).

Em comunicado, este sábado, o gabinete do primeiro-ministro, António Costa, revela que “nos termos do disposto na Lei de Segurança Interna, sob proposta conjunta do senhor Ministro da Administração Interna e da senhora Ministra da Justiça, o Primeiro-Ministro indigitou o senhor embaixador Paulo Vizeu Pinheiro para o cargo de Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna”.

“Como é tradição”, Costa ouviu o líder da oposição e, conforme previsto na Lei, “será requerida a audição do senhor embaixador em sede de comissão parlamentar, a qual antecede a nomeação para o cargo”.

Note-se que Paulo Vizeu Pinheir vai suceder no cargo a Helena Fazenda, que tomou posse como secretária-geral do Sistema de Segurança Interna em 2014.

Segundo a mesma nota, o primeiro-ministro solicitou ainda ao Conselho Superior da Magistratura “que conceda autorização para que a senhora dra. Helena Fazenda possa prosseguir as funções de Secretária-Geral do Sistema de Segurança até à conclusão dos atos e formalidades exigidos para a designação do novo Secretário-Geral do SSI”.

O Governo agradece e “louva” o “trabalho desenvolvido” por Helena Fazenda “no exercício de funções”.