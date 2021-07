Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após o despiste de duas motas na Avenida Manoel de Oliveira, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia, este sábado.

Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores, citada pela agência Lusa, o ferido foi transportado para o Hospital Santos Silva, em Gaia.

De acordo com a mesma fonte, as circunstâncias do acidente não são ainda conhecidas.

O alerta foi dado por volta das 18h45.