Queda de avião militar provoca pelo menos 29 mortos nas Filipinas

As autoridades já resgataram, por enquanto, 50 pessoas.





Subiu para 29 o número de vítimas mortais do avião militar que se despenhou na ilha de Jolo, este domingo, nas Filipinas. 50 pessoas foram resgatadas, indicam as autoridades num novo balanço da ocorrência.

A bordo do avião da força aérea filipina C-130, que tentava aterrar, estavam 92 pessoas, entre as quais três pilotos e cinco tripulantes, enquanto os restantes eram militares, explicam as autoridades militares, citadas pela agência AP.

Os 50 resgatados dos destroços da aeronave, que estava em chamas, foram levados para o hospital.

"É muito lamentável. O avião perdeu a pista e estava a tentar recuperar energia, mas falhou e despenhou-se", assinala o general Cirilito Sobejana aos jornalistas.

Segundo as autoridades, os pilotos que sobreviveram ficaram gravemente feridos e pelo menos quatro moradores naquela zona também sofreram ferimentos.

O secretário da Defesa, Delfin Lorenzana, afirmou que estão a ser feitos esforços para resgatar mais vítimas.

"Segundo testemunhas oculares, vários soldados foram vistos a saltar do avião antes que ele atingisse o solo, poupando-os da explosão causada pelo acidente", explica um comunicado militar.

A partir das imagens divulgadas pelos militares, é possível ver todas as partes da aeronave, menos a traseira, a arder e espalhadas em pedaços perto de coqueiros, indica a AP. Os soldados e equipas de socorristas com macas foram vistos a correr para o local do acidente, confundido pelo fumo.

Maioria dos passageiros tinha feito recentemente treino militar básico. Foram enviados para a ilha de Jolo na sequência de uma operação conjunta da luta contra o terrorismo nesta região predominantemente muçulmana.

De notar que o exército tem marcado muita a sua presença na zona sul das Filipinas, devido à presença da organização islamita Abou Sayyaf, que é considerada uma organização terrorista pelos norte-americanos.