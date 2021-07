Cinco estudantes ficam desalojadas após incêndio numa habitação em Évora

Após as chamas, a casa ficou sem condições de habitabilidade.





Cinco estudantes em Évora ficaram desalojadas após um incêndio, este domingo, numa habitação do centro histórico da cidade.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora recebeu o alerta do fogo às 8h13, tendo as chamas provocado danos na cozinha, situada na habitação da rua Gabriel Victor do Monte Pereira.

Segundo o comandante do Serviço Municipal de Proteção Civil, Joaquim Piteira, disse à agência Lusa, cinco alunas da Universidade de Évora vivem naquela casa e agora ficaram desalojadas, visto que o incêndio deixou a casa sem condições de habitabilidade.

"As cinco estudantes vão ser realojadas por colegas até o senhorio repor as condições de habitabilidade" da casa, apontou Joaquim Piteira.

Foram mobilizados para esta operação de socorro operacionais dos Bombeiros de Évora, da PSP e do Serviço Municipal de Proteção Civil, num total de sete elementos, apoiados por três veículos.