Algarve com risco máximo de incêndio

Três concelhos do distrito de Faro estão este domingo sob o alerta de risco máximo de incêndio: Tavira, São Brás de Alportel e Loulé.

De acordo com a informação disponibilizada no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), além destes três concelhos em risco máximo, estão também outros 35 dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Bragança, Viseu e Guarda com alerta de risco muito elevado de incêndio.

Em Faro, estão sob risco muito elevado os concelhos de Alcoutim, Vila Real de Santo António, Castro Marim e Portimão; No distrito de Portalegre estão os concelhos de Nisa, Castelo de vide, Marvão, Portalegre e Gavião; Em Santarém estão sob alerta os concelhos de Abrantes, Chamusca, Vila Nova da Barquinha, Tomar, Sardoal e Mação; Já Beja, tem o concelho de Almodôvar sob alerta.

Mais a Norte, no distrito de Castelo Branco estão sob alerta 9 concelhos: Belmonte, Covilhã, Fundão, Sertã, Castelo Branco, Covilhã, Vila Velha de Rodão, Proença-a-Nova e Vila de Rei; No distrito da Guarda estão sob risco muito elevado os concelhos de Figueira, Castelo Rodrigo e Almeida e no distrito de Bragança os concelhos de Vimioso e Torre de Moncorvo.

Além dos alertas de risco de incêndio, o IPMA prevê para hoje períodos de muita nebulosidade apresentando-se muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso até meio da manhã, nebulosidade que persistirá a norte do Rio Douro, e pouco nublado ou limpo no interior Centro. Além disso, estão também previstos períodos de chuva fraca ou chuviscos no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, mais frequentes a norte do Rio Douro e a partir da tarde. O vento soprará fraco a moderado do quadrante oeste durante a tarde.

As previsões apontam ainda para neblina ou nevoeiro em alguns locais do litoral, até meio da manhã e a partir do final do dia, e para uma pequena descida da temperatura mínima, em especial no interior.