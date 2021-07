PSP deteve 36 pessoas nas últimas 24 horas em Lisboa

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) deteve 36 pessoas, este sábado, num fim de semana em que a entrada e a saída da Área Metropolitana de Lisboa permanecem proibidas.

De acordo com um comunicado da Cometlis, das 36 pessoas, 12 foram detidas por condução sem habilitação, sete por resistência e coação sobre funcionário da PSP, cinco por condução sob efeito de álcool, três por furto e outros três por desobediência, uma pessoa por tráfico de estupefaciente e outra por mandado de detenção.

Nas últimas 24 horas, os agentes da PSP apreenderam uma arma de ar comprimido, 7,40 doses de cocaína, 11,30 de heroína e 14,10 doses de haxixe, indica o mesmo comunicado.

Recorde-se que a partir de sexta-feira, o governo voltou a restringir a circulação nos concelhos de risco muito elevado e risco elevado, nomeadamente com a medida de recolhimento obrigatório a partir das 23h e também com alterações nos horários da restauração e do comércio durante a semana e aos fins de semana.

A entrada e a saída da Área Metropolitana de Lisboa permanecem proibidas pelo terceiro fim de semana seguido.