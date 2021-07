Polícia Marítima dispersou convívio de 800 jovens na praia da Oura em Albufeira

As autoridades não registaram nenhuma ocorrência ou desobediência.





A Polícia Marítima dispersou, este sábado, cerca de 800 pessoas de várias nacionalidade e com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos que estavam a conviver na praia da Oura, em Albufeira.

Segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN), as autoridades receberam um alerta por parte de concessionários da praia pelas 20h45. Ao deslocarem-se à praia, os agentes avistaram vários grupos de jovens no areal do Algarve.

“A Polícia Marítima deu indicação a todos os grupos de jovens para dispersar”, uma vez que estão a infringir as regras em vigor, “em especial para as regras de ocupação nas praias, permanência e de distanciamento físico em locais abertos ao público”, aponta o comunicado.

As ordens foram acatadas pelos jovens, o que significa que não houve registo de ocorrência nem de desobediência, sublinha a AMN.