Oeiras. Bombeira morre atropelada ao prestar auxilio a vítimas de acidente

Catarina Pedro, bombeira da corporação de Carnaxide, morreu este sábado enquanto tentava auxiliar duas pessoas que tinham sofrido um acidente na A5, no sentido Lisboa-Cascais, perto de Oeiras. A operacional, que se encontrava fora de serviço, deparou-se com a acidente rodoviário e saiu do seu carro para ajudar as vítimas. No entanto, acabou por ser atropelada por um veículo que seguia na autoestrada.

De acordo com o Correio da Manhã, Catarina Pedro saiu do carro onde seguia com os dois filhos menores para prestar socorro às vítimas, quando foi atropelada por uma segunda viatura que abalroou ainda o carro onde estavam os filhos da bombeira. Os menores acabaram também por ficar com ferimentos ligeiros.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, informou, este domingo, que foi “com profunda consternação” que tomou conhecimento da morte da bombeira Catarina Pedro, de 31 anos, que morreu atropelada ontem na A5 enquanto prestava auxílio a vítimas de um acidente de viação. “Em nome pessoal e em nome do Governo, endereço as mais sentidas condolências à família, amigos, ao Corpo de Bombeiros, à Associação Humanitária de Bombeiros de Carnaxide e aos Bombeiros de Portugal”, disse em comunicado.

Também os Bombeiros Voluntários de Carnaxide, onde a vítima prestava serviço, na sua página de Facebook, afirmam ser com “enorme tristeza” que comunicam a morte da colega, “vítima de acidente de viação”, no sábado, “quando prestava auxílio a outro condutor”.

A União de Freguesias de Carnaxide e Queijas associa-se ao luto, com votos de “muita força a toda a corporação dos Bombeiros Voluntários de Carnaxide”, também na sua página de Facebook.