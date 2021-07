Papa está "consciente e a respirar sozinho" após cirurgia

O Papa Francisco, de 84 anos, "está em bom estado geral, consciente e a respirar sozinho", após a intervenção cirúrgica a que foi submetido, no domingo, devido a um problema no intestino, informou o Vaticano, esta segunda-feira.

A cirurgia a uma estenose diverticular do cólon, problema provocado por pequenos sacos de tecido que se formam na parede do intestino, já estava programada e durou cerca de três horas, segundo o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.

Poucas horas após o #PapaFrancisco ter sido operado no Hospital Gemelli, palavras de proximidade e afeto continuam chegando com votos de que sua recuperação seja rápida e completa.https://t.co/59hOSM5rxL — Vatican News (@vaticannews_pt) July 5, 2021

O anúncio do internamento provocou surpresa um pouco por todo o mundo, pois não se sabia que o Papa teria uma operação médica já marcada.

Sublinhe-se que problema de que o Papa sofria afeta em especial os idosos.