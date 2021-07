A aposta errada no turismo

por Pedro d'Anunciação

Se Portugal depende tanto do turismo, porquê uma aposta tão errada no sector. Só para deixar satisfeitos alguns empresários mais egoístas e inconscientes (porque a Imprensa, embora andando à procura de puras divergências, tem mostrado alguns empresários de restaurantes e hotéis mais compreensivos com as medidas sanitárias).

Foi preciso falar a Sra. Merkel para entrarmos numa de maior realismo?

Não era óbvio que se contrariávamos a Europa toda, abrindo-nos completamente a quem não estava muito bem, as coisas iriam correr pior para todos? Mesmo numa visão empresarial mais egoísta e inconsciente? Não será preciso ter a casa arrumada para os outros acreditarem nela?

Porquê aceitar gente rejeitada por todo o resto da Europa, e ainda por cima de nações que nem os seus dirigentes queriam? Claro que sendo os números do Covid agora tão maus em Portugal, é natural que os outros desconfiem do País.

Um bom exemplo de tudo isto: o Algarve, que me parece vítima de ambições descontroladas de alguns empresários e da inércia das autoridades. Importante: não basta querer, é preciso fazer.