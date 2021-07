Efemérides de 6 de Julho de 2020

1484 O navegador português Diogo Cão (1440-86) ‘descobriu’ há 537 a foz do rio Congo.

1535 O humanista e santo católico Sir Thomas More (n.1478), autor de Utopia, ex-chefe do Governo britânico, foi condenado à morte há 486 anos pelos tribunais de Henrique VIII (1491-1547) de Inglaterra, por se opor ao seu primeiro divórcio.

1785 O dólar foi adotado há 236 anos como moeda oficial dos EUA, passando a ser a moeda mais importante do mundo depois da II Guerra Mundial, e sendo hoje a sua emissão controlada pela Reserva federal norte-americana – embora tendo agora como rival internacional de peso o euro.

1885 Louis Pasteur (1822-95), cientista francês de química e medicina que se celebrizou sobretudo pela prevenção das doenças, inoculou há 136 anos a primeira vacina bem sucedida contra a raiva, num rapaz mordido por um cão doente.

1923 Foi constituída há 98 anos a URSS, na sequência da Revolução comunista Russa de Outubro de 1917, e consagrado Lenine (1870-1924), como seu líder supremo, com a aprovação da Constituição Federal e do órgão máximo, o Congresso dos Sovietes – e que haveria de durar até 1991.

1929 O Cão Andaluz, primeiro filme surrealista de Luis Buñuel e Salvador Dalí, estreou-se em Paris há 92 anos.

1983 O Parlamento português, há 38 anos, no tempo do Bloco Central PS-PSD, aprovou por maioria a reabertura dos sectores da Banca, Seguros, Adubos e Cimentos à iniciativa privada.

2016 Publicou-se há 5 anos o «relatório Chilcot», com os resultados da investigação sobre a inadequada participação do Reino Unido na Guerra do Iraque, iniciada em 2003.

2020 Segundo um novo relatório da ONU divulgado há 1 ano, doenças zoonóticas, que saltam de animais para humanos, estão a aumentar devido à agricultura insustentável e às mudanças climáticas.