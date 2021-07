"Amo a minha vida neste momento". Jennifer Lopez sente-se realizada e feliz ao lado de Ben Affleck

A cantora disse em entrevista que estava "super feliz" com a sua vida, uma vez que reacendeu a chama com o antigo cupido Ben Affleck.





Jennifer Lopez disse que está no “melhor momento da sua vida”. A cantora separou-se de Alex Rodriguez no início deste ano e voltou a reacender uma paixão do passado com Ben Affleck.

A propósito do seu novo single com Rauw Alejandro, J.Lo contou numa entrevista a Zane Lowe, ligado à Apple Music, que está “super feliz”. “Nunca estive melhor", frisou a cantora.

"Estou a adorar todo o amor que estou a receber neste momento e todos os votos. E só quero que saibam que é a melhor altura. É a melhor época da minha vida", agradeceu a artista, citada pela revista People.

"Estou bem. Amo a minha vida neste momento. Amo o que estou a fazer. Amo onde estou. Amo a pessoa em quem estou continuamente a evoluir e a tornar-me. E este tipo de alegria, de felicidade, este tipo de amor inspira-me sempre", observou, ao dizer que enquanto "algumas pessoas se inspiram quando estão de coração partido, no seu caso é o oposto". "Quando me sinto muito bem, sinto que faço realmente a melhor música", apontou a cantora.

J.Lo e Ben Affleck tem sido captados em momentos romanticos, que comprovam que ambos decidiram dar uma segunda oportunidade à sua relação amorosa.