O casal partilhou fotografias do casamento no Instagram.





Já não há espaço para dúvidas. Gwen Stefani e Blake Shelton partilharam fotografias do seu casamento íntimo realizado no sábado no Instagram.

Tal como a imprensa internacional noticiou no início desta semana, o casal de músicos deu o nó no fim-de-semana, numa cerimónia privada e organizada na nova casa dos recém-casados, juntos desde 2015.

Veja aqui alguns momentos do casamento secreto.