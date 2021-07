Ocupação de Algarve em junho não passou dos 43%

Valor ficou 45,3% abaixo do registado em 2019.





As unidades de alojamento do Algarve registaram uma taxa de ocupação global média/quarto de 43,1% em junho. Este valor ficou 45,3% abaixo do registado em 2019.

Os dados foram revelados pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) e indicam que o mercado nacional aumentou 8,4% e o externo diminuiu -67,6%.

Relativamente a valores acumulados, desde o início do ano, a ocupação por quarto regista uma descida média de ‑76,0% e o volume de vendas uma descida de -78,9% face ao período homólogo de 2019.

No que diz respeito a zonas geográficas, a AHETA também aponta que as quebras variaram entre menos 52,6% em Albufeira e menos 21,7% em Tavira, comparativamente ao mês de junho de 2019.