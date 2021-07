Número diário de recuperados da covid-19 ultrapassa o de novos contágios e casos ativos baixam

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 2.170 novos casos de covid-19 e uma vítima mortais associada à doença. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira, o país soma agora um total acumulado de 892.741 infetados desde o início da pandemia, dos quais 17.118 não resistiram.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 1.151 casos dos 2.170 diagnosticados em todo o país. No Norte, que registou o único óbito, foram confirmados 637 novos contágios casos, segue-se o Centro com 166, o Algarve com 145 e o Alentejo com 52. Na Madeira há dez novas infeções e nos Açores mais nove.

O número de internamentos manteve-se igual ao de ontem, 613, quando se registou um salto significativo nos doentes covid nos hospitais portugueses. Nos Cuidados Intensivos estão agora 133 pessoas infetadas, menos três face ao último balanço.

Por outro lado, mais 2.510 pessoas venceram a doença, elevando o número de recuperados para 837.135. Sublinhe-se que o valor diário ultrapassa o de novos contágios.

Há agora 38.488 casos ativos, menos 341 do que ontem, e as autoridades de saúde têm agora sob vigilância 64.022 contactos, uma subida significativa de mais 4.580, face aos dados de ontem.

A taxa de incidência e o Rt mantêm-se os de ontem, pois a DGS só fará a atualizará estes dados amanhã.

Assim, a incidência nacional é de 224,6 casos por cem mil habitantes a 14 dias e no continente é de 231,0.

Já o risco de transmissibilidade R(t) nacional situa-se em 1,19 e no continente em 1,20.

Consulte o boletim na íntegra.