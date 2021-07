Manuel Luís Goucha vai presidir à Comissão de Honra da candidatura de Suzana Garcia, com quem o apresentador dividiu várias vezes o ecrã na TVI, à Câmara Municipal da Amadora.

A advogada e ex-comentadora da TVI vai apresentar publicamente a sua candidatura – apoiada pelo PSD e pelo CDS - esta quarta-feira, no Parque Central da Amadora. O evento servirá também para inaugurar o hino de campanha, produzido pelo Dj Mastiksoul.

Segundo um comunicado, Rui Rio não estará presente no evento e será substituído pelo vice-presidente do PSD David Justino. O social-democrata irá discursar na cerimónia, tal como o presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos e o presidente do MPT, Pedro Soares Pimenta, que também integra a coligação que apoia a candidatura da advogada.