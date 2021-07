"Espera, é o governo. Estou?" Ed Sheeran recebe chamada do governo britânico durante podcast

Ed Sheeran interrompeu a gravação de um podcast ao receber uma chamada do governo britânico para saber se o cantor estava a cumprir a quarentena obrigatória após ter chegado dos Estados Unidos.

O artista foi convidado do podcast 'Normal not Normal', da dupla de atores do filme Harry Potter Oliver Phelps e James Phelps, e durante a entrevista, recebeu a chamada do Ministério do Interior do Reino Unido.

“Espera, espera, é o governo. Estou?” disse Sheeran no momento em que o telefone tocou. O cantor, de 30 anos, estava acompanhado, via online, pela dupla de atores e também pelo seu agente, que brincou com a situação ao dizer que Ed Sheeran parecia ter sido chamado pelo professor, como nos tempos da escola.

Sem qualquer paragem na gravação, o cantor esteve durante alguns minutos a responder ao questionário do governo britânico.

Note-se que o artista está a cumprir uma quarentena de 10 dias na sua casa por ter estado nos Estados Unidos, e terá de realizar dois testes à covid-19 – no segundo e no oitavo dia de confinamento –para receber alta do Ministério da Saúde britânico.

Veja aqui o momento.