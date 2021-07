Prédio desaba em Belém e provoca dois feridos

O desabamento de um prédio, em Belém, Lisboa, na tarde desta terça-feira, deixou dois trabalhadores feridos, um deles em estado grave.

De acordo com os Bombeiros Sapadores de Lisboa, o primeiro homem, com cerca de 66 anos, foi retirado dos escombros e foi transportado para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, com ferimentos ligeiros. O outro homem, com cerca de 40 anos, e que estava dentro de uma máquina, ficou soterrado, e foi resgatado após ações de desencarceramento. Encontrava-se consciente, mas gravemente ferido. Foi também transportado para o São Francisco Xavier.

De acordo com a TVI, o edifício em causa estaria prestes a ser demolido e terá ocorrido um acidente de trabalho. As duas vítimas seriam os únicos trabalhadores na obra no momento do acidente.

Para o local foram mobilizados 24 operacionais e seis veículos.

De acordo com o site oficial da Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 15h59.

Notícia atualizada pelas 17h48.