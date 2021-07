Sociedade

6 de julho 2021

Costa reforça importância de acelerar vacinação e pede aos jovens que evitem festas clandestinas

“Se sabemos que podemos contar com os nossos médicos, com os nossos enfermeiros e com o nosso pessoal de saúde, eles também têm de saber que podem contar com todos nós", defendeu o primeiro-ministro.