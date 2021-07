Mulher morre carbonizada em incêndio numa autocaravana em São Bartolomeu de Messines

A Polícia Judiciária de Portimão já está no local a proceder as devidas perícias do ocorrido.





Uma mulher portuguesa foi encontrada carbonizada, esta quarta-feira, pela GNR após um incêndio numa autocaravana, em São Bartolomeu de Messines, em Silves, Algarve.

O alerta para o incêndio foi recebido pelas autoridades às 9h29. Ao apagarem as chamas, os bombeiros detetaram a mulher, com idade entre os 50 e os 60 anos, já sem vida, indica o Jornal de Notícias.

Agora, no local as autoridades, nomeadamente a Polícia Judiciária de Portimão, estão a realizar as perícias necessárias para apurar as circunstâncias do ocorrido.