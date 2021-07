Filho de Luís Filipe Vieira e empresário Bruno Macedo também foram detidos

A par de Luís Filipe Vieira e do “Rei dos Frangos” também o filho do presidente do Benfica, Tiago Vieira e Bruno Macedo - o empresário que tratou da ida de Jorge Jesus para o Flamengo e depois representou o clube brasileiro no seu regresso à Luz - foram detidos.

As detenções foram dadas por ordem do juiz Carlos Alexandre, no âmbito de uma operação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) que investiga suspeitas de crimes de burla ao Fundo de Resolução bancária e de abuso de confiança em relação ao próprio clube – apurou o Nascer do Sol de fonte judicial.

A operação desencadeada esta manhã está a ser coordenada pelo procurador da República Rosário Teixeira, pelo inspetor da delegação de Braga da IT, Paulo Silva, e pelo juiz Carlos Alexandre, o trio que há quase sete anos deteve o ex-primeiro ministro José Sócrates por suspeitas de corrupção passiva, evasão fiscal e branqueamento de capitais.