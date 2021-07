Encontrado cadáver de mulher no Cabo Espichel em Sesimbra

A Polícia Marítima da capitania de Setúbal, com o apoio terrestre da GNR, está, desde a manhã desta quarta-feira, no Cabo Espichel, em Sesimbra, na sequência da descoberta do cadáver de uma mulher, no fundo de uma escarpa na zona.

Fonte da Polícia Marítima, citada pelo Correio da Manhã, avançou que o cadáver será, ao que tudo indica, de Gina Caramelo, uma mulher de 64 anos, dada como desaparecida pela família no sábado.

O corpo está no fundo de uma escarpa com cerca de 100 metros de altura e, segundo a mesma publicação, já foi acionado um helicóptero da Força Aérea para ajudar na operação de retirada do cadáver.

Ao que tudo indica, não há indícios de crime.